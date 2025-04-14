Газета El Pais: гиперопека со стороны родителей приводит к тревожности у детей

Испанская газета El Pais подняла вопрос влияния гиперопеки и требовательности родителей на детскую психику. Чрезмерная опека и завышенные требования со стороны взрослых могут привести к повышенной тревожности у подрастающего поколения.

Наблюдения показывают, что дети часто не отключаются от своих устройств даже во время семейных встреч, а подростки, сидя на скамейке, больше заняты своими публикациями в соцсетях, чем общением друг с другом, написал сайт kp.ru.

Согласно исследованию профессора из Университета штата Сан-Диего, люди, родившиеся после 1996 года, испытывают более высокий уровень тревожности и депрессии. В качестве решения предлагается ограничить доступ подростков к смартфонам и соцсетям до достижения ими 16 лет, а также запретить использование мобильных телефонов в школах и колледжах.

Автор статьи подчеркивает важность умения родителей справляться со своими переживаниями и предоставления детям большей свободы.