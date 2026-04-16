ГАТИ выдала более тысячи ордеров на производство работ в Петербурге в 2026 году

ГАТИ выдала свыше тысячи ордеров на проведение работ в Северной столице в 2026 году. Основная часть разрешений касается благоустройства территорий и реставрации жилых зданий, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Около 300 разрешений направлено на озеленение города, из них 188 — на высадку деревьев и кустарников в рамках программы «Зеленый каркас». Инициатива призвана преобразить облик улиц и дворовых территорий.

На 14 объектах, включая Ладожский парк и жилые дворы Колпинского, Приморского и Красногвардейского районов, будет установлено современное освещение. Местные власти получили более 40 документов на капитальный ремонт внутриквартальных проездов, преимущественно в Светлановском и Адмиралтейском округах.