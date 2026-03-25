ГАТИ сообщила о подписании 37 разрешений на посадку деревьев в Петербурге

Государственная административно-техническая инспекция выдала 37 разрешений на посадку деревьев в Санкт-Петербурге. Больше всего насаждений планируют высадить в Невском и Калининском районах, сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

Каждое разрешение предусматривает высадку десятков саженцев. Новые деревья и кустарники украсят Кондратьевский проспект возле дома 70, сад «Прометей» и сквер Памяти на проспекте Непокоренных. Также посадят деревья в сквере между домами 41 и 47 на улице Бабушкина.

Остальные разрешения касаются работ в Курортном и Центральном районах. Когда начнется агротехнический сезон, в Северной столице появятся более трехсот новых зеленых насаждений.