ГАТИ Петербурга проведет «Неделю чистоты» в апреле

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга анонсировала проведение очередного месячника по благоустройству, в рамках которого с 6 по 11 апреля пройдет «Неделя чистоты». Об этом написал «Петроград» .

С 2020 года ГАТИ регулярно проводит мероприятия по благоустройству. Их цель — повышение ответственности частных собственников за содержание объектов недвижимости. В пресс-службе инспекции сообщили, что эффективность «Недели чистоты» растет: увеличивается количество осмотренных объектов, а число выявляемых нарушений снижается.

Прошлой весной инспекторы осмотрели на четверть больше объектов — 1300 вместо 1000. При этом количество нарушений сократилось на 15%: с 260 до 220. Половина из них была устранена еще до окончания мероприятия.

Работу инспекторов ГАТИ поддерживают современные технологии. Комплекс «Городовой», оснащенный нейросетями, позволяет осматривать на 500 объектов больше в день.

Владельцы зданий должны будут привести в порядок фасады и окна, закрасить посторонние рисунки и прибраться на территории. При обнаружении нарушений инспекторы ГАТИ примут меры для их устранения.