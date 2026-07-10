Гастрофест «Вкус Тургояка. Лето» пройдет в Челябинской области с 10 по 12 июля

С 10 по 12 июля на озере Тургояк в Челябинской области пройдет гастрофестиваль «Вкус Тургояка. Лето». Он станет частью Международного фестиваля спорта «Тургояк», сообщило Ura.ru .

Организаторы ожидают, что мероприятие объединит лучшие рестораны Миасса, локальных фермеров и топовых шеф-поваров. В течение трех дней на фуд-корте фестиваля гости смогут попробовать блюда, отражающие уральский колорит: плов с белыми грибами, хот-доги с олениной, пироги с черемухой и говяжьей грудинкой.

Рестораны города присоединятся к фестивалю и предложат специальное меню с классическими блюдами южноуральской кухни, такими как шанежки, вареники с говядиной и соусом из сморчков, а также сиг с маринованным яблоком.