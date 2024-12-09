Гастроэнтеролог Шульга: правильный завтрак школьника должен содержать фрукты, овощи, сложные углеводы и белки

Завтрак — самый главный прием пищи, который дает энергию на целый день. Он также служит профилактикой простудных заболеваний. Особое внимание следует уделить рациону школьников, рассказала гастроэнтеролог Наталья Шульга в беседе с сайтом «ТСН24».
Специалист посоветовала придерживаться «правила тарелки». Одна ее половина должна состоять из фруктов и овощей разных цветов, другая — из сложных углеводов и белков. Это могут быть макароны, крупы, хлеб из цельного зерна, а также яйца, рыба, мясо и молочные продукты.
Сыр, орехи и сливочное масло являются правильными жирами. С их помощью можно получить строительный материал для растущего организма и укрепления иммунитета, резюмировала Шульга.
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