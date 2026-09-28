Гастроэнтеролог Мотылева назвала квашеную капусту одним из самых полезных продуктов для кишечника

Продукты естественной ферментации и растворимая клетчатка благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач-гастроэнтеролог Наталья Мотылева.

По словам главного внештатного гастроэнтеролога Южного административного округа Москвы, врача ГКБ имени Буянова, самым легкодоступным продуктом естественной ферментации является квашеная капуста. Также для микробиоты полезны несладкие кисломолочные продукты и пищевые волокна.

Специалист отметила, что клетчатку можно получать из рациона или принимать дополнительно.

«Например, есть псиллиум. Это растворимая клетчатка, которая благотворно влияет на нашу микробиоту и кишку в целом», — подчеркнула Мотылева.