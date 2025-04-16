Гастроэнтеролог Кашух рассказала, что тяга к соленой пище может возникать из-за нарушения в работе надпочечников

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила «Известиям», почему организм может требовать больше соленой пищи.
По ее словам, тяга к соленому иногда связана с работой почек и надпочечников. При надпочечниковой недостаточности (болезни Аддисона) вырабатывается недостаточно гормонов надпочечников, что приводит к дефициту альдостерона. Это гормон, который регулирует уровень натрия и калия в крови, передает RT.
«Это катастрофа». Экс-представитель Пентагона сделал шокирующее заявление о начале СВО
«Таких совпадений не бывает». В Липной Горке в пожаре сгорела вдова одной из жертв охотника
Задержанных в столичной бане киргизов заподозрили в принадлежности к радикалам
ФСБ России представила отчет о применении звуковых пушек на протестах в Сербии
Всероссийский форум поддержки предпринимателей «Мой бизнес» прошел в Подмосковье
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС Александром Труфановым
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте