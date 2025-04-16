Гастроэнтеролог Кашух рассказала, что тяга к соленой пище может возникать из-за нарушения в работе надпочечников

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила «Известиям», почему организм может требовать больше соленой пищи.

По ее словам, тяга к соленому иногда связана с работой почек и надпочечников. При надпочечниковой недостаточности (болезни Аддисона) вырабатывается недостаточно гормонов надпочечников, что приводит к дефициту альдостерона. Это гормон, который регулирует уровень натрия и калия в крови, передает RT.

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