Гастроэнтеролог Чулев отметил, что суп не является обязательным элементом здорового питания

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Максим Чулев рассказал «Газете.Ru» , что с точки зрения физиологии организму не требуется именно суп как форма блюда. Важен состав рациона в целом: достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и жидкости.

По словам врача, суп не обладает уникальными свойствами, которых нельзя получить из других продуктов. Желудочно-кишечный тракт одинаково хорошо справляется и с твердой, и с жидкой пищей. Кроме того, при некоторых заболеваниях ЖКТ наваристые, жирные или острые супы могут вызывать дискомфорт, изжогу и обострение симптомов.

Доктор отметил, что легкие овощные супы, супы-пюре, блюда на нежирном бульоне или воде помогают увеличить потребление овощей, поддерживать водный баланс и создавать чувство сытости без избытка калорий. Супы с большим количеством соли, копченостей, колбас, сливок и плавленых сыров теряют оздоровительную ценность и становятся источником лишних жиров и натрия.

Таким образом, суп — не обязательный, но возможный элемент здорового питания. Его польза зависит не от названия блюда, а от ингредиентов, способа приготовления и индивидуальных особенностей человека. Главное — разнообразный рацион и разумный подход, а не следование пищевым стереотипам, заключяил Чулев.