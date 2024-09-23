Галеристка Ермичева рассказала, что петербургский арт-рынок меньше и компактнее московского

Москва и Санкт-Петербург могут конкурировать в отдельных областях, а в иных — наоборот, дополнить друг друга. Как сообщила Gazeta.SPb , основательница галереи ARS LONGA Вероника Ермичева рассказала о взаимосвязи арт-рынка этих двух городов.

По ее словам, подход к делению арт-рынка на московский и петербургский уже устарел, так как все больше людей ездят из одного города в другой, чтобы увидеть выставки, спектакли или приобрести картины. В Москве, конечно, проводится значительно больше мероприятий, поэтому любителям искусства стоит уделить им внимание. Что касается самого рынка продаж, это не всегда открытая информация.

Ермичева добавила, что в Москве больше продаж, так как этот город является мегаполисом с большим количеством состоятельных граждан, однако это скорее статистический аспект, чем процентное соотношение. Многие московские галереи работают с петербургскими художниками, и в Петербурге действует множество успешных галерей. Для профессионалов в области галерейного бизнеса не существует деления на москвичей и петербуржцев как среди покупателей, так и среди художников, отметила эксперт.