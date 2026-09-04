Гала-шоу «Золотая грива» покажут в Live Arena в Москве

Масштабное семейное шоу «Золотая грива» пройдет на Live Арене в Московской области с 10 по 20 сентября. Захватывающие постановки, которые выполняют всадники и лошади, сочетают в себе конное искусство и яркое зрелище.

Как рассказали организаторы, это новый для российского зрителя формат, где театр, конное искусство и технологии объединят в одном представлении. Лошадь станет главным образом постановки.

Шоу состоит из двух актов — «Антре» и «Конные сезоны». В «Антре» встретятся две силы — фризские лошади и современные внедорожники.

«Свобода покажет зрителям, что лошадью можно управлять практически одной силой мысли. Когда руки заняты струящимися вейлами, остается только сила внушения и полное доверие», — рассказали организаторы.

«Конные сезоны» отправят зрителей в галерею, где оживут шедевры мирового искусства — «Вдохновляющий Пегас», «Богатыри», «Зима», «Незнакомка», «Джигитовка комсомольцев», «Ночь на Ивана Купала» и «Георгий Победоносец». В шоу используют сложнейшие элементы Высшей школы верховой езды, дрессуру, работу с огнем, а также уникальную джигитовку.

Среди лошадей — разнообразные породы со всего мира. Это великаны Клайды и Шайры, испанские Андалузы, Лузитано и Липиццианы, ковбойские Квотерхорсы, Буденновские лошади и Орловские рысаки. Также в шоу выступят и американские миниатюрные лошадки, шетлендские и уэльские пони.