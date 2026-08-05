Гадюки активизировались из-за жары в Прикамье

В Косинском округе Пермского края из-за установившегося тепла активизировались змеи. Местные власти предупреждают жителей о риске встретить не только ужей, но и обыкновенных гадюк, чьи укусы представляют серьезную угрозу для здоровья людей, детей и домашних животных, сообщил URA.RU .

Чтобы обезопасить себя во время прогулок в лесу или высокой траве, рекомендуется носить плотные брюки и резиновые сапоги. Перед тем как зайти в заросли, следует раздвигать их палкой — вибрация отпугнет пресмыкающихся. Сами гадюки нападают редко, только если их случайно потревожить.

При укусе необходимо сохранять спокойствие, обеспечить неподвижность конечности, пить больше воды и как можно скорее обратиться к врачу. Категорически запрещено накладывать жгут, разрезать рану, прижигать ее, отсасывать яд или принимать алкоголь.