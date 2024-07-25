Футуролог Медведев назвал современные нейросети бестолковым помощником помощника

Информационное пространство стремительно эволюционирует в связи с развитием искусственного интеллекта, и все больше звучат прогнозы о том, что в будущем множество профессий могут исчезнуть. Способны ли нейросети заменить журналистов, «ФедералПресс» рассказал футуролог Данила Медведев.

По словам эусперта, в будущем существующие нейросети не будут играть существенной роли. Их применение будет ограничено лишь технической обработкой текстов и изображений. Уровень нейросетей все еще довольно примитивен для решения сложных когнитивных задач.

«Это бестолковый помощник помощника», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что искусственный интеллект в будущем будет расширен новыми инструментами, помимо нейросетей. Это приведет к основательным изменениям в медиасфере, строящейся на новых принципах.