Футуролог Юсуфов допустил создание интерфейсов «мозг-компьютер» в будущем

Футуролог Руслан Юсуфов поделился с Life.ru мыслями о том, каким будет человек будущего. На людей станут влиять глобальные силы, которые изменят их мышление, тело и среду обитания, отметил эксперт.

По его мнению, через определенное количество времени появятся два типа людей: одни погрузятся в цифровую реальность и потеряют критическое мышление, другие сохранят субъектность и смогут адаптироваться к экономике, в которой ИИ вытесняет традиционные социально-экономические роли.

«Будущее может подарить более долгую и комфортную жизнь, что приведет к сосуществованию нескольких поколений в семьях — от тех, кто застал аналоговый мир, до тех, кто вырос в цифровой и гибридной реальности», — добавил футуролог.

Специалист также допустил появление пути трансгуманизма на уровне тела. Речь идет о нейроимплантах, бионических протезах, интерфейсах «мозг-компьютер», которые помогут стать быстрее, умнее, сильнее. При этом Юсуфов спрогнозировал рост контркультуры — техностарообрядцы выберут традиционный образ жизни.