Футболист Булыкин: платформа для фиджитал-турниров поможет развитию российского аналога FIFA

Экс-игрок сборной РФ по футболу Дмитрий Булыкин высказал свое мнение о создании российского аналога FIFA. Важный шаг — создание платформы для фиджитал-турниров, отметил спортсмен в беседе с ИА НСН .

Он также предложил добавить в видеоигру клубы премьер-лиги и команды из ближнего зарубежья.

«Можно начать с полностью отечественного футбольного симулятора», — подчеркнул Булыкин.

По его словам, немаловажную роль играет бюджет программы. Желательно, чтобы речь шла не о «баснословных суммах», считает футболист.