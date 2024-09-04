Футболист Булыкин: платформа для фиджитал-турниров поможет развитию российского аналога FIFA
Экс-игрок сборной РФ по футболу Дмитрий Булыкин высказал свое мнение о создании российского аналога FIFA. Важный шаг — создание платформы для фиджитал-турниров, отметил спортсмен в беседе с ИА НСН.
Он также предложил добавить в видеоигру клубы премьер-лиги и команды из ближнего зарубежья.
«Можно начать с полностью отечественного футбольного симулятора», — подчеркнул Булыкин.
По его словам, немаловажную роль играет бюджет программы. Желательно, чтобы речь шла не о «баснословных суммах», считает футболист.
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