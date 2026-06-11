Фуд-блогер Бекин рассказал, что маринад для шашлыка должен состоять из репчатого лука, соли и перца

Ресторанный критик и фуд-блогер Георгий Бекин поделился с SHOT ПРОВЕРКОЙ своими рекомендациями по выбору качественного мяса для шашлыка и его правильному приготовлению.

Он отметил, что при выборе мяса следует обращать внимание на его внешний вид: жир должен быть белого цвета, а само мясо — равномерного красного оттенка, без слизи и посторонних запахов. Качественный кусок выглядит сформированным, с четким контуром и не имеет признаков заветривания.

Что касается маринада, то для хорошего шашлыка достаточно использовать репчатый лук, соль и перец. Иногда можно добавить немного уксуса для улучшения вкуса. Оптимальное время маринования составляет около суток, что позволяет мясу впитать ароматы и стать более мягким.

При жарке важно помнить, что куски мяса не стоит насаживать на шампур слишком плотно. Между ними должно оставаться пространство, чтобы шашлык прожаривался равномерно. Готовность можно проверить по упругости: готовое мясо должно ощущаться примерно так же, как основание большого пальца, если соединить большой и указательный пальцы в «щепотку».

Если вы решите приобрести уже замаринованное мясо, внимательно изучайте состав на упаковке. Слишком длинный список ингредиентов, большое количество специй, ароматизаторов и добавок могут быть тревожным сигналом о низком качестве продукта. Лучше выбирать мясо с минимальным количеством натуральных компонентов.