ФТС зафиксировала рост случаев афер при ввозе автомобилей из-за рубежа

Федеральная таможенная служба отметила увеличение числа мошеннических схем, связанных с ввозом легковых автомобилей из-за границы для личного пользования. Об этом сообщил Life.ru .

По информации организации, злоумышленники под видом посредников обещают клиентам услугу подбора и доставки машин из-за рубежа, но после получения предоплаты исчезают. В таких случаях возбуждаются уголовные дела по статье 159 УК РФ.

Схема обмана построена на доверии граждан: аферисты регистрируют подставные фирмы или приобретают компании с чистой налоговой историей, предлагая автомобили по привлекательной цене, значительно ниже рыночной, добавил телеканал «Санкт-Петербург».