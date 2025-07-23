ФТС зафиксировала рост случаев афер при ввозе автомобилей из-за рубежа

Федеральная таможенная служба отметила увеличение числа мошеннических схем, связанных с ввозом легковых автомобилей из-за границы для личного пользования. Об этом сообщил Life.ru.
По информации организации, злоумышленники под видом посредников обещают клиентам услугу подбора и доставки машин из-за рубежа, но после получения предоплаты исчезают. В таких случаях возбуждаются уголовные дела по статье 159 УК РФ.
Схема обмана построена на доверии граждан: аферисты регистрируют подставные фирмы или приобретают компании с чистой налоговой историей, предлагая автомобили по привлекательной цене, значительно ниже рыночной, добавил телеканал «Санкт-Петербург».
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