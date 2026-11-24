Федеральная таможенная служба может проверять корректность начисления утилизационного сбора в течение трех лет с момента ввоза машины в Россию. Об этом ведомство сообщило сайту Life.ru .

В службе отметили, что требование внести недостающую сумму иногда предъявляют новому владельцу, даже если тот не занимался импортом лично. Поясняется, что термин «добросовестности приобретателя» закреплен в другой отрасли права и к нормам об утильсборе не относится.

Обязанность погасить выявленный долг распределяется с оглядкой на условия ввоза машины и правила, действовавшие на момент оформления. Под особый контроль инспекторов попадает транспорт из государств ЕАЭС: там споры чаще возникают из-за особых формул расчета и зачета ранее уплаченных пошлин.