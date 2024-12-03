ФТС перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники с фреоном R-410

Федеральная таможенная служба перестала пропускать кондиционеры и холодильники в Россию. Об этом сообщил «Коммерсант» .

ФТС начала запрашивать у поставщиков лицензии Минпромторга. Речь идет о приборах со специальной охлаждающей смесью — фреоном R-410.

Ограничения на поставки начались 12 ноября, они коснулись импорта из всех стран. Срок получения запрашиваемой лицензии — 45 дней. При этом ранее ФТС не требовала разрешение на ввоз такого оборудования.

Как заявил директор по правовым и корпоративным вопросам холдинга Павел Симонов, если ситуация не изменится, то цены на эти товары возрастут.

Ранее ОАО РЖД отказалось принимать новые вагоны на свою сеть, из-за чего вагоностроительные заводы не смогли поставить продукцию заказчикам. На путях предприятий простаивают 2,53 тысячи грузовых составов.