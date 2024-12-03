ФТС отреагировала на сообщения о прекращении пропуска кондиционеров и холодильников в Россию

Федеральная таможенная служба России (ФТС) отреагировала на сообщения о том, что в страну перестали пропускать кондиционеры и холодильники. Об этом написал RT.
Сотрудники ведомства заверили, что таможенные органы «обеспечивают соблюдение запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС». Там напомнили о Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
В части запретов и ограничений таможенные органы руководствуются решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года, говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Федеральная таможенная служба России перестала пропускать в страну кондиционеры и холодильники из-за ситуации вокруг фреона R-410.
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