ФТС: контрабандный алкоголь чаще всего ввозят в РФ из Грузии, Прибалтики, Турции и Таиланда

Контрабандный алкоголь чаще всего попадает в Россию через незаконные поставки из Грузии, стран Прибалтики, Турции и Таиланда. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).
Так, за первое полугодие общая стоимость изъятой алкогольной продукции составила 58,9 миллиона рублей. Всего возбуждено 10 уголовных дел и 1333 дела об административных правонарушениях.
Отмечается, что в основном контрабандисты везут в Россию вино, пиво, виски и водку.
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