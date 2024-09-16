ФТС: контрабандный алкоголь чаще всего ввозят в РФ из Грузии, Прибалтики, Турции и Таиланда

Контрабандный алкоголь чаще всего попадает в Россию через незаконные поставки из Грузии, стран Прибалтики, Турции и Таиланда. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так, за первое полугодие общая стоимость изъятой алкогольной продукции составила 58,9 миллиона рублей. Всего возбуждено 10 уголовных дел и 1333 дела об административных правонарушениях.

Отмечается, что в основном контрабандисты везут в Россию вино, пиво, виски и водку.