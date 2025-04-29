ФССП напомнила о существовании множества способов снять задолженность дистанционно

В Федеральной службе судебных приставов прокомментировали предложение сенатора Наталии Косихиной о снятии запрета на выезд из страны для россиян, погасивших задолженность. Об этом написал «Ридус» .

В ведомстве заявили, что после оплаты долгов ограничение права выезда снимается за один рабочий день.

Представители ФССП напомнили, что существует много способов снять задолженность дистанционно, например, через портал Госуслуг. Долги можно оплатить сразу после возбуждения исполнительного производства.

Ранее Наталия Косихина предложила дать гражданам право на моментальное снятие запрета на выезд после оплаты задолженности в аэропорту или на вокзале. По ее мнению, банки и судебные приставы должны иметь возможность подтверждать факт оплаты за 15–30 минут.