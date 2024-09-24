ФСБ расширила реестр террористических организаций
ФСБ включила в реестр террористических организаций группу украинских военных
Действовавшая в Энергодаре группа сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины попала в единый реестр террористических организаций. Это следует из данных сайта ФСБ.
В реестре новая группа получила 54-ю строчку. Террористической ее признал Южный окружной военный суд, который вынес приговор 8 августа. В силу решение вступило 5 сентября.
«Террористическое сообщество, созданное сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и осуществлявшее свою деятельность в городе Энергодаре Запорожской области», — указали в пункте реестра.
Генеральная прокуратура Россия ранее объявила нежелательной неправительственную организацию «Фонд 24.02»*.
В ведомстве уточнили, что фонд создали в Киеве в прошлом году и в сферу его деятельности входит поддержка ВСУ, распространение фейков о специальной военной операции, а также призывы к террористическим актам на территории России.
*Признан нежелательным в России.