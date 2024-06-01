ФСБ раскрыла, как гитлеровцы готовили сирот для диверсий и подрывов

ФСБ рассекретила данные о подготовке гитлеровцами детей для диверсий в тылу

ФСБ России обнародовала архивные документы со времен Великой Отечественной войны. В секретных бумагах оказались сведения о том, как фашисты готовили сиротских подростков и детей к разведке и диверсиям в тылу Красной армии. Снимки показало РИА «Новости» .

Ряд документов свидетельствует о деятельности школы в немецком городе Гемфурте. Там обучали вывезенных из оккупированных районов СССР подростков, которые остались без родителей.

Гитлеровцы рассказывали детям, как взрывать железные дороги, по которым шли советские военные эшелоны. При этом фашисты осознавали, насколько низкая будет эффективность таких диверсантов. Их не интересовало, что юных разведчиков ждала печальная участь после выполнения поставленных задач.

Ранее ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Смоленска в годы Великой Отечественной войны. Исходя из обнародованных данных, в то время жертвами расправ стали более 1000 человек.