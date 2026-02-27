Фридайвер Левкин рассказал, что на дне озера Ключик в Нижегородской области находится затопленный лес

Фридайвер Алексей Левкин поделился впечатлениями о подводных исследованиях водоемов Нижегородской области. Об этом сообщил newsnn.ru .

Среди наиболее запоминающихся мест эксперт выделил озеро Ключик в Павловском районе, дно которого украшено затопленным лесом, создающим неповторимую атмосферу.

«Еще одно удивительное место — озеро Тосканка, тоже в Павловском округе. Там можно увидеть затопленные пещеры», — отметил Левкин.

По его словам, особое внимание заслуживает знаменитое Вадское озеро, глубина которого скрывает внушительную воронку. Последним открытием стало обнаружение подземных ключей на дне реки Теша.