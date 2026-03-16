Фрегат «Адмирал Головко» провел учения в Баренцевом море по поиску и уничтожению АПЛ

Фрегат «Адмирал Головко» провел учения по поиску и уничтожению подводной лодки в Баренцевом море. О ходе тренировок рассказала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен в репортаже с борта корабля.

Поиск велся с помощью корабельного гидроакустического комплекса, который позволяет обнаруживать и классифицировать подводные цели.

Старший гидроакустик корабля отметил, что во время каждого выхода в море экипаж отрабатывает поиск, сопровождение и поддержание контакта с подводными объектами.

«Была решена задача стрельбы одной торпедой. После утверждения решения задачи стрельбы командиром корабля мой расчет успешно выполнил стрельбу. Не было ни одного отказа нашего комплекса», — сообщил телеканалу командир минно-торпедной боевой части.