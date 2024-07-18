Французский писатель и музыкант Дютертр ушел из жизни
Иизвестный французский литератор и журналист Бенуа Дютертр скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на газету Le Monde.
По словам источника, причиной его кончины стал сердечный приступ. Бенуа умер 16 июля в своем доме. Его младший брат Жан-Батист Дютертр заявил, что шокирован этой потерей.
Известно, что Бенуа вел телешоу Etonnez-moi Benoît на французском телеканале в течение 25 лет. Также он написал более 40 книг и работал над новым романом.
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