Французский писатель и музыкант Дютертр ушел из жизни

Иизвестный французский литератор и журналист Бенуа Дютертр скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на газету Le Monde.

По словам источника, причиной его кончины стал сердечный приступ. Бенуа умер 16 июля в своем доме. Его младший брат Жан-Батист Дютертр заявил, что шокирован этой потерей.

Известно, что Бенуа вел телешоу Etonnez-moi Benoît на французском телеканале в течение 25 лет. Также он написал более 40 книг и работал над новым романом.