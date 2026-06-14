Французская техника стала трендом лета-2026 в окрашивании волос

Естественные, едва заметные мелирования становятся все более популярными среди женщин, которые стремятся выглядеть ухоженно без лишних усилий. Французская техника окрашивания, известная своей легкостью и естественностью, определяет новые тенденции в индустрии красоты, сообщил сайт Peterburg2 .

Мягкие переливы, создающие эффект легкого сияния, будто волосы выгорели на солнце после отпуска, — вот что отличает французские мелирования от других техник. Этот метод идеально подходит для светлых и русых волос, добавляя им объем.

Главное отличие французских мелирований — краска наносится не от корней, а распределяется по длине волос, создавая эффект легкой игры света. Это позволяет забыть о частых походах в салон: достаточно одной процедуры в начале лета, чтобы сохранить свежий вид до осени.

Тренд оказался особенно актуален для тех, кто устал от сложных укладок и постоянного контроля за отросшими корнями. Французские мелирования гармонично смотрятся с разными стрижками.