Фотовыставка «Притяжение Арктики» открылась на Цветном бульваре в Москве. В экспозиции 31 снимок, сделанный ведущими учеными в масштабных экспедициях на Крайний Север.
«Компания „Роснефть“ и ее программа сохранения биоразнообразия позволяет нам добираться до таких мест, в которые обычному человеку не попасть. Именно этим наши кадры и уникальны», — рассказала ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Светлана Артемьева.
Всего с 2012 года в Арктике прошло более 50 научных экспедиций компании, в которых был собран уникальный пласт информации. Таких масштабных исследований не проводилось со времен Советского Союза. При этом планируются и новые экспедиции — до 2027 года ученые хотят собрать сведения о белых медведях, северных оленях, ценных видах птиц и рыб в устье Енисея. Выставка на Цветном бульваре доступна всем желающим до 25 января.
Увидеть белых медведей можно не только на Цветном бульваре, но и в Парке Горького, где фигура зверя украсила новогоднюю елку. Изображают хозяина Арктики и на стаканчиках для кофе в фудтраке «Зерно».
Ели от нефтяников украсили и другие столичные улицы. Новогоднее настроение москвичам и гостям города обеспечено.
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Фотовыставка «Притяжение Арктики» открылась на Цветном бульваре в Москве
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