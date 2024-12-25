Фотовыставка «Притяжение Арктики» открылась на Цветном бульваре в Москве

пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»

Фотовыставка «Притяжение Арктики» открылась на Цветном бульваре в Москве. В экспозиции 31 снимок, сделанный ведущими учеными в масштабных экспедициях на Крайний Север.

«Компания „Роснефть“ и ее программа сохранения биоразнообразия позволяет нам добираться до таких мест, в которые обычному человеку не попасть. Именно этим наши кадры и уникальны», — рассказала ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Светлана Артемьева.

Всего с 2012 года в Арктике прошло более 50 научных экспедиций компании, в которых был собран уникальный пласт информации. Таких масштабных исследований не проводилось со времен Советского Союза. При этом планируются и новые экспедиции — до 2027 года ученые хотят собрать сведения о белых медведях, северных оленях, ценных видах птиц и рыб в устье Енисея. Выставка на Цветном бульваре доступна всем желающим до 25 января.

пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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пресс-служба «Роснефти»
Фото: пресс-служба «Роснефти»
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Увидеть белых медведей можно не только на Цветном бульваре, но и в Парке Горького, где фигура зверя украсила новогоднюю елку. Изображают хозяина Арктики и на стаканчиках для кофе в фудтраке «Зерно».

Ели от нефтяников украсили и другие столичные улицы. Новогоднее настроение москвичам и гостям города обеспечено.

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