Фотовыставка «Притяжение Арктики» открылась на Цветном бульваре в Москве

«Компания „Роснефть“ и ее программа сохранения биоразнообразия позволяет нам добираться до таких мест, в которые обычному человеку не попасть. Именно этим наши кадры и уникальны», — рассказала ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Светлана Артемьева.

Всего с 2012 года в Арктике прошло более 50 научных экспедиций компании, в которых был собран уникальный пласт информации. Таких масштабных исследований не проводилось со времен Советского Союза. При этом планируются и новые экспедиции — до 2027 года ученые хотят собрать сведения о белых медведях, северных оленях, ценных видах птиц и рыб в устье Енисея. Выставка на Цветном бульваре доступна всем желающим до 25 января.