Фотовыставка «Дорога жизни. Потерянный альбом» открылась в Петербурге

В Экспозиционно-просветительском центре истории автотранспорта Ленинграда начала работу выставка «Дорога жизни. Потерянный альбом». Событие приурочено ко Дню полного освобождения города от фашистской блокады, написал «Петроград» .

Экспозиция проходит на территории Автобусного парка № 1, откуда в годы войны стартовал путь транспорта по Ладожскому озеру. В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, временно исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Посетители смогут увидеть фотографии, сделанные зимой 1941–1942 годов командиром взвода 64-го дорожно-эксплуатационного батальона Николаем Зубцовым. Фотоальбом, который считался утраченным более 80 лет, нашел петербургский коллекционер Андрей Шабанов в 2025 году.

Как отметили в пресс-службе Комитета по транспорту, на выставке отражена повседневная работа ледовой трассы: движение автоколонн, работа снегоочистительной техники и эвакуация тяжелого транспорта. Представители комитета подчеркнули важность сохранения и передачи правды о подвиге ленинградцев следующим поколениям.