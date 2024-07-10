Фотоловушка поймала в объектив пятую точку бурого медведя

Фотокамера, размещенная в Керженском заповеднике, зафиксировала необычный момент: бурый медведь обратился к работникам заповедника своей филейной частью. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

Этот забавный снимок был сделан в начале июня на границе болотистой местности к северу от поста «Зеленый». Фотоловушка продолжала следить за жизнью заповедника. Впоследствии собранные изображения тщательно изучили.

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