Сегодня 14:45 Фотоловушка поймала в объектив пятую точку бурого медведя
Фотокамера, размещенная в Керженском заповеднике, зафиксировала необычный момент: бурый медведь обратился к работникам заповедника своей филейной частью. Об этом сообщил сайт
pravda-nn.ru.
Этот забавный снимок был сделан в начале июня на границе болотистой местности к северу от поста «Зеленый». Фотоловушка продолжала следить за жизнью заповедника. Впоследствии собранные изображения тщательно изучили.
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