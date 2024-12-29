Фотограф МИД Эдуард Песов скончался на 93-м году жизни

Умер фотограф МИД Эдуард Песов. Об этом соо официальный представитель министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале .

«Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек», — написала она.

Захарова назвала его фотолетописцем жизни Министерства иностранных дел. По ее словам, он был участником тысяч крупнейших международных событий по всему миру.

«Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии», — подчеркнула она.

Его знали и любили на всех континентах за неутомимый характер, жизнеутверждающую силу творчества и неравнодушие к судьбам окружающих.

Дипломат назвала Песова ярчайшей звездой.

«Надо сказать „скорблю“, а хочется кричать „люблю!“» — добавила она.

Песов снимал переговоры и повседневную жизнь руководителей СССР и России, таких как Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Также он работал со всеми главами Министерства иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове Песов стал официальным фотографом МИДа.