ФОСТ предложило ввести сертификацию курсов по продажам на маркетплейсах

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) направило обращение на имя заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Эксперты указали на необходимость сертификации курсов по продажам на маркетплейсах, сообщил RT.
Инициатива предполагает введение законодательного регулирования деятельности онлайн-школ и тренеров для желающих стать продавцами на маркетплейсах.
В письме говорится, что подобные курсы — «очевидная разновидность инфобизнеса». Так, опрос организации показал, что 86% россиян, прошедших такое платное обучение в 2023 году, жалеют о потраченных средствах.