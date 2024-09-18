ФОСТ предложило создать цифровой арбитраж для решения торговых споров в Сети

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) направило обращение на имя первого зампредседателя Правительства РФ Дениса Мантурова. Об этом рассказал RT.
Представители организации указали на рост числа жалоб и судебных разбирательств в сфере электронной торговли.
В связи с этим ФОСТ предложило создать Федеральный цифровой арбитраж, в обязанности которого входило бы рассмотрение споров по правоотношениям, совершенным в Сети. Речь идет в том числе о спорах между площадками, продавцами и покупателями.
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