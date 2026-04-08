Форум «Женщины в бизнесе: опыт и перспективы» прошел в Москве

Форум «Женщины в бизнесе: опыт и перспективы» состоялся в Москве. Он объединил более 150 предпринимателей, топ-менеджеров и представителей власти, желающих обсудить, как развивать свое дело в новых условиях — без шаблонов и иллюзий.

«Женщины — это отдельный слой бизнеса, который уникален не только делом, которым занимается, но и мышлением, решениями, подходами», — заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты Денис Французов.

Здание палаты на Ильинке стало диалоговой площадкой для тех, кто развивает собственный бизнес и не хочет останавливаться. Участники обсудили, как оставаться устойчивыми, где брать ресурсы и как снизить возможные риски.