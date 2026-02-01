Форум «Женщина в бизнесе: стратегия роста» прошел в Клину

Женщина в бизнесе — уже не исключение из правил, а тенденция: до трети малых и средних предприятий принадлежит прекрасному полу. На форуме «Женщина в бизнесе: стратегия роста», прошедшем в Клину, представители власти, финансовые эксперты и сами предпринимательницы обсудили, как сохранить и приумножить такие показатели.

«Рост требует не только смелости и таланта, но и стратегии. Этот форум — наш общий рабочий инструмент. Главная задача — не только получить новые знания, но и подружиться», — заявила организатор форума, вице-президент — председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.

Кроме того, задачей мероприятия стало дать участницам рабочие инструменты для развития бизнеса. Руководительницы крупных компаний, создательницы образовательных и креативных проектов поделились личным опытом, как запускать дело с нуля, проходить кризисные точки и находить баланс между работой и личной жизнью.