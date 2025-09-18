Форум «Земли России» прошел в Москве
Форум «Земли России», целью которого стала организация эффективного обмена ресурсами между землевладельцами и предпринимателями, прошел в Москве. В его работе приняли участие не менее 1,5 тысячи человек.
На мероприятии обсудили будущее рынка земли и новые инструменты развития отрасли. Одной из тем стало комплексное развитие территорий, которое стало одним из самых эффективных способов вернуть в оборот неиспользуемые земли.
«Для многих городов такие территории представляют один из существенных земельных ресурсов для развития», — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.
Всего с 2008 года компания таким образом дала новую жизнь 49 тысячам гектаров земли.
Второй основной темой форума стало индивидуальное жилищное строительство. В марте 2025 года стартовала реформа сферы, которая уже доказала свою эффективность. За это время более 11 тысяч частных домов начали строить с помощью эскроу-счетов.
«Денежные средства на этих счетах перечисляются строительно-подрядным организациям только после того, как они выполнили свои обязательства по договору и, соответственно, заказчик получил законченный в строительстве дом, который соответствует предъявляемым требованиям», — рассказал директор по развитию жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков.
Около 15% таких домов пришлись на Подмосковье. При этом работать по такой схеме готовы уже 2,7 тысячи подрядчиков — в девять раз больше, чем в начале реформы. Эксперты полагают, что число таких счетов продолжит расти, поскольку это выгодно и покупателям, и подрядчикам, и банкам.