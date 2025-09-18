Форум «Земли России» прошел в Москве

Форум «Земли России», целью которого стала организация эффективного обмена ресурсами между землевладельцами и предпринимателями, прошел в Москве. В его работе приняли участие не менее 1,5 тысячи человек.

На мероприятии обсудили будущее рынка земли и новые инструменты развития отрасли. Одной из тем стало комплексное развитие территорий, которое стало одним из самых эффективных способов вернуть в оборот неиспользуемые земли.

«Для многих городов такие территории представляют один из существенных земельных ресурсов для развития», — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Всего с 2008 года компания таким образом дала новую жизнь 49 тысячам гектаров земли.