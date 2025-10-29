Форум «Всемирный день качества» пройдет в Москве с 10 по 14 ноября

Шестой международный форум «Всемирный день качества» состоится в Москве с 10 по 14 ноября. Темой года выбрали «Векторы развития».

В дискуссиях примут участие представители федеральных и региональных органов власти, предприниматели и общественники. Задача мероприятия — способствовать диалогу между бизнесом, государством и обществом, охватывая множество тем: от совершенствования бизнес-процессов до построения надежной национальной инфраструктуры.

«Отдельная задача — вовлечение молодежи, ведь именно им предстоит укреплять статус России как страны со Знаком качества», — подчеркнул руководитель Роскачества Максим Протасов.

Главным мероприятием станет пленарное заседание, в работе которого примут участие представители органов государственной власти. Кроме того, состоятся сессии по пищевой безопасности, цифровизации, клиентоцентричности, метрологии, ритейлу, HR и другим темам.

В прошлом году в работе форума участвовали 460 спикеров из 29 стран, а трансляцию посмотрели свыше 2,4 миллиона человек.