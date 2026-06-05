Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет в Нижнем Новгороде в июле

Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 22 и 23 июля в Нижнем Новгороде. Жителей Подмосковья пригласили предложить свои инициативы по развитию страны.

Форум станет ключевой платформой для поиска, отбора и реализации идей по укреплению технологического, экономического и социального суверенитета страны. За прошедшие годы на платформу поступило более 120 тысяч инициатив от неравнодушных жителей, организаций и экспертов.

Идеи отберут по разным направлениям, включая поддержку семей, охрану здоровья, помощь ветеранам СВО, защиту окружающей среды и другим.

«Каждый человек может предложить свою идею, получить профессиональную оценку проекта и возможности для реализации», — отметили организаторы.

Прием идей продлится до 15 июня на платформе идея.росконгресс.рф. Самые значимые инициативы представят руководству страны.