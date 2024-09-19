Форум «Лидеры инвестиций», который прошел в Нижнем Новгороде, посетили более 1000 бизнесменов

На межрегиональном бизнес-форуме «Лидеры инвестиций», который прошел в Нижнем Новгороде 17 сентября, присутствовало более 1000 представителей бизнеса. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Во время сессий участники обсудили вопросы промышленной кооперации, кадровую политику, логистику и экологические особенности ведения деятельности. Пленарная дискуссия была посвящена новым рубежам экономики и конкуренции за инвесторов.

Сообщается, что на форуме в режиме ВКС принял участие замминистра экономического развития России Дмитрий Тюпышев.