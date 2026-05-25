Форум гуманного отношения к животным состоялся в Москве
Проблеме бездомных животных требуется гуманное решение. К такому выводу пришли участники состоявшегося в Москве форума.
По российскому законодательству, животных нужно отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, а далее — возвращать на улицу или пристраивать в семьи. Однако поступают так не все регионы.
«Хотя сегодня есть огромное количество перспективных практик, лучших решений, которые четко соответствуют нормам Конституции, федерального закона и просто человеческому гуманному отношению», — заявила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Среди ключевых мер по борьбе с беспризорными животными — регистрация домашних питомцев. Еще одна — борьба с «черными» заводчиками, портящими породное разведение.
Животные играют важную роль и во время боевых действий. Министерство обороны активно поддерживает программы зоотерапии, которые помогают бойцам снизить уровень тревожности и вернуть эмоциональное равновесие.
«Животные — это не только наши верные друзья, но и надежные помощники в восстановлении психологического и физического здоровья защитников», — подчеркнула статс-секретарь Анна Цивилева.
«Сегодня человек живет в условиях колоссальной конкуренции за внимание. И если важная тема не попадает в поле зрения — для общества ее как будто не существует», — заявил генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майоров.
Он назвал целью сделать инициативы защитников природы заметнее, а отношение людей к бездомным животным — лучше.