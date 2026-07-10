Форум «ГосСтарт» пройдет в Нижнем Новгороде в ноябре

С 2 по 4 ноября в Нижнем Новгороде состоится форум-конгресс «ГосСтарт». Участниками мероприятия станут около тысячи человек.

В рамках Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» реализуются неоплачиваемые стажировки в федеральных государственных органах для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Целью инициативы является повышение привлекательности государственной гражданской службы.

Чтобы стать участником стажировки, необходимо зарегистрироваться на ФГАИС «Молодежь России». Кандидаты заполняют резюме и эссе в соответствии с определенными требованиями, а также проходят комплекс тестовых вопросов на соответствие базовым квалификационным требованиям.

Целевой аудиторией программы считаются государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники силовых ведомств, студенты образовательных организаций высшего образования и члены общественных молодежных объединений в возрасте от 18 до 35 лет.