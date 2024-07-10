Форум городов-побратимов стран БРИКС начался в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялось открытие форума, объединяющего города и муниципалитеты стран БРИКС. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

В ходе пленарного заседания смогли заключить пять соглашений, направленных на углубление взаимодействия между российскими и зарубежными партнёрами.

Отмечается, что торжественное открытие прошло в академии «Маяк» имени А. Д. Сахарова. На нем собралось более 400 участников, среди которых были делегаты из девяти иностранных стран.

Встреча гостей сопровождалось исполнением народных песен и лекцией о богатой истории Нижнего Новгорода. Пленарное заседание было посвящено развитию межмуниципального сотрудничества в рамках БРИКС.

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