Форум городов-побратимов стран БРИКС начался в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде состоялось открытие форума, объединяющего города и муниципалитеты стран БРИКС. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.
В ходе пленарного заседания смогли заключить пять соглашений, направленных на углубление взаимодействия между российскими и зарубежными партнёрами.
Отмечается, что торжественное открытие прошло в академии «Маяк» имени А. Д. Сахарова. На нем собралось более 400 участников, среди которых были делегаты из девяти иностранных стран.
Встреча гостей сопровождалось исполнением народных песен и лекцией о богатой истории Нижнего Новгорода. Пленарное заседание было посвящено развитию межмуниципального сотрудничества в рамках БРИКС.
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