Форум для молодежи «Будущее выбираешь ты» прошел в Барнауле

В Барнауле прошел первый молодежный форум под названием «Будущее выбираешь ты», собравший студентов вузов и учреждений среднего профобразования. Об этом сообщил amic.ru .

Форум посетили представители избирательной комиссии Алтайского края, комитета по молодежной политике мэрии Барнаула, депутаты городского совета, лидеры общественных движений. Гостям были представлены личные истории успеха, а молодые участники получили откровенные ответы на волнующие их вопросы, касающиеся вступления во взрослую жизнь.

Организаторы подчеркнули, что задача форума заключалась в повышении гражданской активности молодых людей, формировании понимания важности выборов как реального инструмента воздействия на развитие своего будущего.