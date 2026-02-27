Форум для молодежи «Будущее выбираешь ты» прошел в Барнауле
В Барнауле прошел первый молодежный форум под названием «Будущее выбираешь ты», собравший студентов вузов и учреждений среднего профобразования. Об этом сообщил amic.ru.
Форум посетили представители избирательной комиссии Алтайского края, комитета по молодежной политике мэрии Барнаула, депутаты городского совета, лидеры общественных движений. Гостям были представлены личные истории успеха, а молодые участники получили откровенные ответы на волнующие их вопросы, касающиеся вступления во взрослую жизнь.
Организаторы подчеркнули, что задача форума заключалась в повышении гражданской активности молодых людей, формировании понимания важности выборов как реального инструмента воздействия на развитие своего будущего.