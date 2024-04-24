Форум БРИКС по противодействию отмыванию доходов стартовал в Нижнем Новгороде | 360°

Общество 24 апреля 2024, 16:10 Форум БРИКС по противодействию отмыванию доходов стартовал в Нижнем Новгороде

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Представители более чем 20 стран мира прибыли в Нижний Новгород, где открылся форум БРИКС по противодействию отмыванию доходов. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Специалистам предстоит обменяться опытом и проработать стратегии борьбы с экономическими преступлениями. Среди задач — создание эффективных мер по минимизации финансирования терроризма.

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Встречу открыл глава региона Глеб Никитин. По его словам, данный форум станет отправной точкой в череде мероприятий в Нижнем Новгороде.