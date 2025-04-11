FORMA: половина россиян предпочитают делать из балконов зоны для отдыха

Российские города постепенно отказываются от привычки загромождать лоджии и балконы. Результаты исследования девелоперской компании FORMA, имеющиеся в распоряжении Life.ru , показывают, что россияне стали более изобретательны в использовании дополнительного пространства в своих квартирах.

Почти половина опрошенных делают из балконов зоны для отдыха, а 4% мужчин устраивают там тренажерные залы. Некоторые устанавливают электрогрили для барбекю или организуют мини-бары для встреч с друзьями.

Меняются и архитектурные предпочтения: хотя 60% россиян по-прежнему выбирают традиционные застекленные лоджии, растет популярность террас — их уже оценили 27% опрошенных. При выборе жилья 30% женщин и 22% мужчин рассматривают квартиры с террасами как приоритетный вариант.

Как отметил заместитель руководителя девелоперской компании FORMA Александр Ким, тренд на более комфортную и функциональную организацию жилого пространства отражается на спросе. В Москве интерес к квартирам с террасами за последние два года вырос на 90%. Это не только улучшает качество жизни жильцов, но и придает эстетику городской застройке. По мнению 90% респондентов, дома с балконами и террасами выглядят привлекательнее.