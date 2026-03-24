Фониатр Рудин предупредил, что сильный крик и эмоциональный стресс могут привести к необратимому срыву голоса

Фониатр и оториноларинголог Лев Рудин предупредил NEWS.ru , что сильный крик и эмоциональный стресс могут привести к необратимому срыву голоса. Однако это не означает полной потери способности к общению.

По словам специалиста, сорвать голос навсегда действительно возможно. Под этим подразумевается возникновение проблем различной степени тяжести после чрезмерного напряжения голосовых связок, например, из-за крика или нагрузок на голос на фоне простудных заболеваний. Особенно опасны функциональные нарушения работы голосовых складок на фоне стрессов и игнорирования здорового образа жизни.

Рудин подчеркнул, что изменения голоса могут быть вызваны органическими нарушениями голосовых складок. Крик, например, может привести к их травматизации, воспалению и образованию узелков. Для восстановления голоса в таких случаях требуется высокая квалификация хирурга.

Несмотря на возможные изменения, голос останется, но его акустические характеристики могут измениться: он может стать более низким, хриплым, глухим или немелодичным. Такие изменения особенно опасны для людей речевых профессий, для которых голос является основным инструментом работы, заключил фониатр.