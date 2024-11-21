Фонд «За права заемщиков» призвал быть осторожнее с актами, регулирующими банковскую деятельность для особых конфессий

Эксперт фонда «За права заемщиков» Галактион Кучава в беседе с Общественной Службой Новостей посоветовал российским законодателям быть осторожнее в создании отдельных нормативно-правовых актов, регулирующих банковскую деятельность для определенных религиозных конфессий.

Кучава добавил, что определенное вероисповедание не означает прощение долгов.

«С трудом можно представить, что на законодательном уровне будут такие нормативно-правовые акты, которые будут говорить о том, что, если у мусульманина возникли финансовые сложности, нужно что-то прощать», — сказал эксперт.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд отметил существующую в мире практику по противодействию отмыванию доходов. Об этом он сообщил во время сессии, посвященной особенностям развития исламского банкинга.