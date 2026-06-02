Фонд Росконгресс выпустил официальный журнал ПМЭФ-2026

В преддверии Петербургского международного экономического форума, который состоится с 3 по 6 июня, Фонд Росконгресс выпустил официальный журнал мероприятия. Издание распространяется на площадке ПМЭФ, рейсах «Аэрофлота» и в поездах «Сапсан» ОАО «РЖД» по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, а также по адресной рассылке.

Во многих статьях журнала отразили главную тему форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Центральный материал «Добро пожаловать в прагматичный новый мир» посвятили потрясениям прежнего миропорядка, основанного на правилах глобализма, и возможностям, способным обеспечить экономический рост России в изменившихся условиях.

О возможных сценариях будущего на страницах издания рассказали ведущие представители власти и бизнеса: зампред правительства Александр Новак, президент РСПП Александр Шохин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, президент «Опоры России» Александр Калинин и другие.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью представил свое видение о роли ПМЭФ для жизни Северной столицы, в том числе о знаковых проектах на стенде города в этом году.

Читателям также расскажут интересные факты о Саудовской Аравии: королевство выступило страной — гостем ПМЭФ-2026 в год столетнего юбилея дипломатических отношений между Москвой и Эр-Риядом.

Тему международного сотрудничества развили в материале о возвращении России в мировой спорт. Значительное место в журнале занимают вопросы технологического развития страны. Не осталась без внимания и тема вовлечения молодежи в решение важнейших задач страны.

Большой блок традиционно посвятили общественно значимым инициативам Фонда Росконгресс.

В журнале, как и всегда, содержится подробная информация о работе ПМЭФ, его деловой, культурной и спортивной программах.

Электронная версия доступна на сайтах форума и Фонда Росконгресс.