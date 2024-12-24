Фонд развития гражданского общества назвал СВО событием, которое наиболее повлияло на россиян в 2024 году

Специалисты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) подготовили рейтинг ключевых политических событий, оказавших значительное воздействие на российское общество в 2024 году. Об этом написал «ФедералПресс» .

Так, в числе самых значимых событий были выделены президентские выборы, специальная военная операция, изменения в налоговом законодательстве и старт эры цифровых финансовых активов (ЦФА).

Еще одно значимое направление — культурная «перезагрузка». В разных областях культуры и искусства появились новые резонансные проекты, усилилась патриотическая тематика, а также сократилось количество так называемых «культурных релокантов».

Во внешней политике важным достижением российской дипломатии стал саммит БРИКС в Казани. В организации отметили, что этот саммит обозначил важный этап в развитии и укреплении организации как ключевого элемента формирующегося нового мирового порядка.